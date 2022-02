GF Vip, a quanto ammonta il cachet di Kabir Bedi? Le indiscrezioni sui social

Tra gli ultimi eliminati del GF Vip, Kabir Bedi è stato tra i concorrenti più apprezzati di questa sesta edizione. Nonostante sia entrato a programma già avviati, l’ex volto di Sandokan è riuscito a fare breccia nel cuore di molti telespettatori. Recentemente sono emerse alcune indiscrezioni riguardo il suo cachet.

CIFRE DA CAPOGIRO – Tra le domande che girano attorno al reality, molte riguardano i compensi che i concorrenti guadagnano nel corso delle settimane. Da quanto emerso recentemente sui social, il cachet più alto sarebbe stato proprio quello di Kabir.

Come è già noto, i concorrenti non ricevono tutti lo stesso compenso. La cifra, infatti, varia in base ai contratti, alle date e, soprattutto, alla notorietà dei vipponi. È quindi ovvio che tra i concorrenti con il cachet più alto c’è non solo Katia Ricciarelli, ma anche Kabir Bedi.

Da quanto emerso sui social, infatti, la tigre della Malesia sarebbe il vippone ad aver ricevuto il compenso più alto. Pare, infatti, che l’attore abbia guadagnato circa 100 mila euro, la somma di tutti i compensi ricevuti nel corso delle settimane trascorse all’interno del GF Vip.

Riguardo la cifra da capogiro, però, non c’è nulla di confermato. Infatti, si tratta solo di ipotesi. Come detto in precedenza, anche la Ricciarelli è stata tra i vipponi a ricevere il compenso più alto. Stando al portale Economia e Finanza, la soprano pare abbia guadagnato 15 mila euro a settimana.