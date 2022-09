GF Vip: a quanto ammonta il cachet di Orietta Berti?

Ieri il GF Vip ha riaperto i battenti, presentando una parte dei concorrenti della nuova edizione. Oltre ai gieffini, Alfonso Signorini ha svelato anche le due opinioniste che lo accompagneranno in questo lungo viaggio: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. A rivelare il compenso della cantante è stato Dagospia.

A QUANTO AMMONTA IL CACHET DELLA BERTI? – A lungo corteggiata da Pier Silvio Berlusconi e dal conduttore del reality, l’artista alla fine ha ceduto e ha accentato di vestire i panni dell’opinionista. A svelare i motivi dietro a tale decisione è stata proprio la Berti durante l’intervista a Il Messaggero:

“Sai perché ho accettato il ruolo che mi volevano assegnare? Per i soldi. Tanti. Ma proprio tantissimi soldi mi daranno. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962”.

Dopo questa dichiarazione dell’opinionista, in molti si sono chiesti a quanto ammonti il suo cachet. A svelare il mistero è stato Candela, parlando di 10.000 euro a puntata. Una cifra per nulla esagerata, se non fosse che le puntate previste per questa nuova edizione del GF Vip sono 50. In totale, quindi, Orietta da questa esperienza guadagnerà ben mezzo milione di euro.

“Stando alle nostre fonti, per vestire i panni dell’opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata. Una cifra che può non sembrare clamorosa ma che diventa decisamente importante considerando il numero di prime time: cinquanta puntate se il reality dovesse finire (cosa praticamente certa) a marzo 2023. Totale 500 mila euro”, così si legge sul portale di gossip.