GF Vip, abbassato il budget settimanale: la richiesta spiazzante di Valeria Marini

Tra i nuovi arrivanti in questa sesta edizione del GF Vip c’è anche Valeria Marini, un volto per nulla sconosciuto nel reality. Dopo poche settimane dal suo ingresso, la showgirl è riuscita a finire al centro dell’attenzione per una richiesta abbastanza spiazzante.

MARINI SENZA PUDORE – Il tutto è avvenuto in cucina, mentre la Marini e Soleil Sorge erano intente a compilare la lista della spesa settimanale. A differenza delle altre volte, questa settimana i vipponi si ritrovano con un budget abbassato per via di alcuni comportamenti assunti all’interno della casa più spiata d’Italia:

“Vip, il budget per la vostra spesa settimanale sarebbe stato di 380€. Peccato che per via della gestione dell’ordine e della pulizia della Casa, nonostante i richiami costanti del Grande Fratello, il totale a vostra disposizione da 380 € passa a 266€! Buona spesa zozzoni!”.

Data questa penalità, i gieffini si trovano quindi costretti a fare delle rinunce, ponderando bene le decisioni su cosa prendere. Come riferito da Davide Maggio, ad un certo punto Soleil ha chiesto alla Marini: “Vale, hai qualche richiesta particolare?“. Davanti a questa domanda, la risposta della showgirl stellare non si è fatta attendere: “Sì, un vibratore“.

L’affermazione della concorrente del GF Vip ha ovviamente suscitato le risate non solo degli altri inquilini, ma anche dei telespettatori. Valeria si è poi resa protagonista per un’accesa discussione con Nathalie Caldonazzo.