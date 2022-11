GF Vip, acceso scontro tra Antonino e Giaele: Oriana su tutte le furie

Nei giorni scorsi pare che si sia incrinato il rapporto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, attuali concorrenti del GF Vip. Il tutto sarebbe avvenuto dopo un faccia a faccia tra l’ex di Belen Rodriguez e Giaele De Donà, ex flirt del gieffino. Il confronto tra i due, però, ha mandato la venezuela su tutte le furie. Cosa è successo?

IL CONFRONTO TRA I DUE GIEFFINI – Come è noto ai fan del reality, tra Giaele e Antonino c’è stato un breve flirt che ha fatto parecchio discutere dato che la donna è sposata. Con l’ingresso di Oriana, tutte le attenzioni di Spinalbese si sono spostate su di lei. Se tra la Marzoli e l’ex hair stylist è scoppiata la passione, il legame tra quest’ultimo e la De Donà ha subito una rottura.

Per Giaele, se i due si sono allontanati è anche colpa di Oriana. Proprio per questo Oriana ha spinto la De Donà a parlare con Antonino, così che quest’ultimo le spiegasse che non è stata lei la causa del loro allontanamento. Qualcosa, però, è andato storto, facendo infuriare anche la sud americana.

“É una ca***ta che io non mi avvicino a te, sei tu che hai paura di avvicinarti quando c’è Oriana. Mi sono allontanata per la situazione che si è creata e anche perché mi sono avvicinata ad altre persone”, ha così esordito Giaele. Antonino ha prontamente smentito le parole della gieffina, ribadendo di aver cercato un confronto con lei.

Durante questo acceso faccia a faccia, la De Donà è sbottata e ha rivelato alcuni timori di Antonino sul suo rapporto con Oriana:

“Parlo? Ok! Tu mi hai detto ‘ieri sera Oriana mi ha definito il suo uomo. Io alla parola ‘il mio uomo’ mi sono preso paura, mi sono spaventato’. Tra tutte le persone a cui potevi dire una cosa del genere, dopo che sai la situazione, vieni a parlarne con me? Dopo tutto l’imbarazzo e tutto. Io cosa ti dovrei dire? Ti ho detto ‘se vuoi ti dico cosa ne penso quando saremo fuori’. Io ti guardo e ti dico: ‘Antonino, ne parleremo quando saremo fuori… ma qui dentro, vista tutta la situazione che si è creata, non mi sembra il caso”.

Come riportato da Biccy.it, la venezuelana davanti alle parole di Giaele si è infuriata. La gieffina si è scagliata contro Spinalbese: “Ripeti, cosa hai detto a lei? Ma in che momento ti sei impaurito? Io non ho detto che sei il mio fidanzato! Ti sei spaventato ma mi cerchi sempre. Non ti vedo come un marito sappilo. Ma tu come ti permetti di andare da altri a dire una cosa del genere. Poi vai da una ragazza a cui piacevi e che prima di me facevi il cretino con lei. Tu hai paura di me e delle parole che ho usato? Però poi vieni subito a dormire con me. Non ha senso, se hai paura e vuoi andare piano allora non ti metti nel mio letto. Non venire nel letto con me figlio mio. Se non era per Giaele non avrei mai scoperto che tu mi parlavi dietro”.