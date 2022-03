GF Vip, Adriana Volpe sulla questione Nathaly e Basciano: “La verità sta nel mezzo”

Nel corso delle ultime settimane del GF Vip si è molto discusso su Nathaly Caldonazzo. L’ex gieffina è infatti finita al centro delle critiche per le gravissime frasi che la donna avrebbe pronunciato contro le sorelle Selassié.

A denunciare l’accaduto sono stati alcuni concorrenti del reality. In particolare ad accusare la Caldonazzo è stato Alessandro Basciano, con cui è avvenuto lo scontro anche in studio. A pronunciarsi sulla questione è stata anche Adriana Volpe, attuale opinionista del programma.

“La verità sta nel mezzo” – Date le insistenze da parte di alcuni vipponi, la questione è stata discussa anche in puntata. Sulle esternazioni della Caldonazzo, come affermato anche da Alfonso Signorini, non esiste alcun video che provi ciò.

Nonostante le parole del conduttore, sui social in molti hanno gridato alla censura da parte della regia. Davanti a queste pesanti accuse, la Volpe ha detto la sua in una recente puntata di Casa Chi.

L’opinionista ha parlato del cambiamento che Nathaly ha avuto durante il suo percorso nella casa. Se prima, infatti, era amata da molti telespettatori per le dinamiche create nel programma, qualcosa è poi cambiato.

Riguardo la questione che vede coinvolti la Caldonazzo e Alessandro, Adriana ha ammesso che: “Io non so se Basciano ha detto la verità, visto che gli autori controllano tutti gli auricolari, ma che Nathaly ne abbia dette tante che tutti abbiamo sentito quelle bastano e avanzano. Certo non ci è andata giù leggera negli ultimi giorni facendo vedere un lato diverso e esasperato rispetto alle prime settimane”.

Sulle presunte frasi dell’ex gieffina e sulle accuse dei telespettatori riguardo censura fatta dalla produzione del reality, la Volpe ha preso le difese di quest’ultimo:

“Credo che la verità stia veramente al centro. Si è pentita per quello che ha detto ma da lì a dire che gli autori nascondano delle cose io mi schiero dalla parte del GF Vip perché sono persone che lavorano e nulla è lasciato al caso”.