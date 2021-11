GF Vip, Adriana Volpe vuole il ritorno di Denver: la risposta del ragazzo

Come i fan del GF Vip sapranno, Adriana Volpe, attuale opinionista del reality, è stata anche concorrente di una delle precedenti edizioni. Nel corso del suo percorso nel programma, ai telespettatori non è sfuggito il feeling che si era creato tra lei e Andrea Denver. Riguardo al modello, la Volpe ha ammesso che vorrebbe rivederlo nella casa più spiata d’Italia. Come ha risposto l’ex gieffino?

LA VOLPE VUOLE IL RITORNO DI DENVER – Nel corso della puntata andata in onda lunedì, a proposito del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge, Alfonso Signorini ha mostrato un tweet di Giulia Salemi, concorrente della scorsa edizione del reality. La foto postata dall’influencer italo-persiana ha mostrato alcune coppie delle passate edizioni, tra cui quella formata dalla Volpe e Denver.

Davanti a questa foto, Adriana si è ammutolita. All’epoca della sua partecipazione al GF Vip, la donna era ancora sposata con Roberto Parli. Nonostante questo, in molti avevano notato il legame che si era creato con Denver, portando vari fan a ipotizzare che tra loro ci fosse del tenero. Queste, però, sono rimaste delle semplici teorie.

Riguardo Denver, Adriana Volpe lo ha citato in un suo recente Tweet. Facendo riferimento all’ingresso in casa di Maria Monsè, l’opinionista ha ironicamente chiesto il ritorno del modello nella casa più spiata d’Italia. La risposta del ragazzo non si è fatta attendere.

Davanti a questo tweet, Andrea lo ha ricondiviso e ha messo un like. Stando a quanto riportato da Novella 2000 inoltre il ragazzo ha anche messo like a molti tweet che commentavano il loro presunto flirt. Dopo quanto accaduto in puntata, sono in molti che sperano in un ritorno di Denver, tenendo anche conto che la Volpe è attualmente single.