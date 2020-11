GF Vip, Adua Del Vesco: chi è il fidanzato?

Fin dalla sua entrata nella casa del GF Vip, Adua Del Vesco è riuscita a catturare l’attenzione su di sé. Nonostante le chiacchiere nate attorno al suo rapporto con Dayane Mello, un’altra concorrente, l’attrice è attualmente fidanzata con Giuliano.

GIULIANO, L’UOMO CHE LE FA BATTERE IL CUORE – A far sorridere la tanto discussa gieffina è l’imprenditore Giuliano. Di origine siciliana come la Del Vesco, attualmente abita a Milano. Sul suo account Intagram, dove è iscritto con il nickname Julian Condor, è solito condividere le sue passioni come lo sport e i viaggi. Ovviamente, non mancano le romantiche e tenere foto insieme alla sua fidanzata. Da quanto trapelato, il ragazzo segue attentamente il percorso dell’attrice all’interno del reality.

“Accanto a me nella lotta contro l’anoressia” – Adua non ha mai fatto mistero della sua lotta contro l’anoressia. In una recente intervista a Verissimo, la ragazza ha rivelato: “Mi è stato vicino quando pesavo 34 chili: se non è amore questo non so cosa possa esserlo”. Parlando del tragico periodo, Adua ha svelato di star rischiando la sua stessa vita. Come affermato a Silvia Toffanin, i suoi organi avrebbero potuto smettere di funzionare da un momento all’altro.

Giuliano è stato quindi sempre al fianco della Del Vesco. Da quanto svelato da lei stessa, i due si conoscevano fin da ragazzini:

“È il mio fidanzato storico di quand’ero ragazzina: è stato un ritorno alle origini, a me stessa”, da quanto spiegato al settimanale Chi.