GF Vip, agli utenti dei social non sfugge l’IG Story di un familiare di Pierpaolo: “Giulia lo manipola”

In questi giorni a far parlare del GF Vip è il forte legame che si è instaurato tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Sembrerebbe, inoltre, che tra i due concorrenti sarebbe scappato anche un bacio. Da quanto trapelato sui social, però, pare che i parenti dell’ex velino non approvino questa coppia.

“Giulia lo manipola” – Ai fan del reality non sono sfuggite le storie su Instagram condivise dal padre di Pierpaolo, dove lo si vede a favore cosiddetta coppia dei Gregorelli, dove sono protagonisti il figlio ed Elisabetta Gregoraci. Inoltre, il signor Bruno ha anche ricondiviso video e post postati da alcune fanpage della coppia.

A dire chiaramente la sua, invece, è stata una delle zie di Pretelli. Sebbene la donna abbia subito cancellato la IG Story incriminata, essa non è affatto sfuggito all’occhio attento degli utenti di Instagram. A mostrare questo screen è Deianira Marzano, nota opinionista ed influencer. Da quanto si può leggere dallo screenshot pubblicato dalla Marzano, la zia del gieffino ha dichiarato:

“Cari Alfonso Signorini e GF, chiediamo che Pierpaolo possa parlare con Elisabetta in altra stanza, senza collegamento con la casa, che poi Giulia lo manipola e lui si inibisce, idem per tutti gli altri concorrenti”. Mariastella, così si chiama la donna, ha aggiunto: “Noi abbiamo visto il vero Pierpaolo ed è indecoroso in cosa lo state trasformando e/o permettendo che si trasformi per due punti di share e/o cachet giustificato di Salemi”.

Parole abbastanza forti, ma cancellate dopo poco tempo dalla condivisione della IG Story. Cosa sarà accaduto? Sono in molti, inoltre, che attendono la nuova puntata che andrà in onda stasera in prima serata.