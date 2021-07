GF Vip, al capolinea la storia d’amore di Myriam Catania: l’annuncio dell’ex

È ufficiale la fine della storia d’amore di una dei concorrenti della quinta edizione del GF Vip. Si tratta di Myriam Catania e Quentin Kimmermann, il cui annuncio inaspettato è arrivato dal pubblicitario francese.

È FINITA – Sembrava che tra Myriam e il fidanzato fosse tornato il sereno. I due, infatti, avevano recentemente attraversato un periodo che li aveva fatti allontanare, come dichiarato anche dalla coppia.

Durante l’esperienza al GF Vip, inoltre, era addirittura arrivata la proposta di matrimonio. Sembrava quindi che tra i due fosse tornato l’amore. L’annuncio di Quentin è arrivato come un fulmine a ciel sereno.

In una IG Story il pubblicitario francese ha voluto ufficializzare la fine della sua love Story con l’ex gieffina:

“Dopo averci riflettuto a lungo e dopo tanti tentativi di lavorare sulla nostra relazione come amanti Myriam e io abbiamo raggiunto, in comune accordo, che non possiamo più crescere come coppia. Le fondamenta della nostra bi-culturalità hanno reso tutto più ricco, ma anche difficile su molti livelli”.