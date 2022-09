GF Vip: alcuni gieffini si scagliano contro Alex Belli, Soleil Sorge e Giucas Casella

Nei giorni scorsi dentro la casa più spiata d’Italia sono torni al centro dei riflettori alcuni ex volti della scorsa edizione del GF Vip. Si tratta di Alex Belli, Soleil Sorge e Giucas Casella, duramente criticati da alcuni gieffini.

“Vecchio bavoso” – Dopo lo scivolone sulla famiglia reale, Attilio Romano ha attirato nuove critiche dopo quanto detto su Giucas. Sull’ex concorrente del reality, l’ex volto del TG1 si è scagliato duramente: “Giucas Casella, la scorsa edizione, che faceva la doccia con due ragazze che gli sculettavano addosso e lui che allungava le mani su queste due ragazze per un quarto d’ora. Una cosa viscida, brutta di questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze e che tentava di acchiappare un po’ di pelle“.

ALEX BELLI E SOLEIL – Ovviamente si è parlato anche di Alex Belli e Soleil Sorge, ex protagonisti indiscussi della scorsa edizione. Inoltre, attualmente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è al timone della conduzione del GF Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli.

A scagliarsi duramente contro la Sorge è stata Cristina Quaranta, a cui non sono piaciuti i suoi attacchi verso Miriana Trevisan: “A me Soleil personalmente non piaceva, ha fatto battute troppo forti contro Miriana”. Successivamente, a parlare di Soleil e non solo è stata Patrizia Rossetti. La conduttrice si è infatti scagliata aspramente contro gli ex protagonisti del GF Vip:

“Io non ho problemi e vi faccio nomi e cognomi. Persone che lo conoscono mi hanno detto ‘lui è di una presunzione ed è talmente pieno di sé’. Il signor Alex Belli è bello, ha fatto il suo percorso e poi si è interrotto come succede nel mondo dello spettacolo. Ma alla fine l’hanno capito che recitava. Lui voleva vincere il GF Vip. Lui non è il protagonista del GF Vip 6, è quello che ha fatto più cavolate. Ok, forse lui e Soleil (Sorge, ndr) sono stati i protagonisti, ma protagonisti antipatici. Allora se devo fare come loro preferisco non fare la protagonista. Lui è talmente narcisista e pieno di sé. Poi non è sciocco, ha cultura, ma è troppo pieno di sé. Non mi è piaciuto per nulla. Chi si espone molto a tutti i costi non è detto sia sincero e vinca. Il pubblico non è scemo”.