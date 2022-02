GF Vip, Aldo e il retroscena con Belli: “Nelle pubblicità lui mi si avvicina…”

In una delle ultime puntate del GF Vip, in studio sono avvenuti degli accesi scontri che hanno visto protagonista Alex Belli. A raccontare cosa è avvenuto dietro le quinte è stato Aldo Montano, tra i concorrenti più amati di questa sesta edizione.

“Nelle pubblicità lui mi si avvicina…” – Agli inizi di questa sesta edizione del reality tra Alex e Aldo era nata una forte amicizia. Con il passare delle settimane, però, il loro rapporto si è sempre più incrinato, fino alla completa rottura.

Già all’interno della casa più spiata d’Italia tra l’attore di Centovetrine e Montano si era consumata un’accesa discussione. Una volta fuori dal programma, lo schermitore ha continuato a criticare l’atteggiamento di Belli e il triangolo amoroso che da mesi porta avanti.

Intervistato da Gabriele Parapiglia nel suo salottino web Casa Chi, Montano ha parlato di quanto avvenuto in puntata. Durante uno degli appuntamenti serali del GF Vip, Alex si è prima scontrato con Alfonso Signorini per poi abbandonare lo studio. Successivamente l’ex gieffino ha annunciato su Twitter di aver lasciato l’Italia, cosa poi smentita dall’attore stesso.

Durante l’intervista, Montano ha voluto rivelare un retroscena avvenuto durante lo stacco pubblicitario:

“Che poi dovete sapere che nelle pubblicità lui mi si avvicina e con il suo modo mi fa ‘perché io faccio il 23% di share, capito?’. Io non so nemmeno cosa significhi, ma se è contento lui. A me non piace, ma capisco che può funzionare e che il programma si regga anche su quello”.