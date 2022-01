GF Vip, Alessandro scopre la nomination di Jessica: “Non è coerente”

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, andata in onda il 27 dicembre, a spiazzare è stata una nomination in particolare. Nonostante l’interesse mostrato, Jessica Selassié ha deciso di nominare Alessandro Basciano. A rivelare al gieffino il gesto della principessa è stata Sophie Codegoni.

LA REAZIONE DI ALESSANDRO ALLA NOMINATION DI JESSICA – Fin dall’ingresso di Basciano, la Selassié non ha mai fatto mistero dell’interesse verso di lui. L’ex tentatore, però, si è avvicinato alla giovane ex tronista. Ed è stata proprio la Codegoni a rivelare ad Alessandro la nomination di Jessica.

Una volta svelato a Basciano la decisione presa dalla principessa etiope, Sophie gli ha inoltre spiegato il perché: “Ha detto che non le è piaciuto come hai reagito all’incontro con sua sorella Clarissa. Voleva nominare un’altra persona ma era immune, quindi l’unica con la quale ha avuto mezzo problema sei tu”.

Nonostante la spiegazione della Codegoni, il ragazzo non ha affatto reagito bene a quanto scoperto. Per tutta la giornata, infatti, ha lanciato svariate frecciatine a Jessica, facendole comprendere di sapere della sua nomination.

Si è poi sfogato, ammettendo di non comprendere la nomination della gieffina visto il suo comportamento nei suoi confronti:

“Ci devo parlare per sentire str****te? Qual è la motivazione visto che mi vieni pure a svegliare la mattina, che motivazione hai che vuoi stare tutti i giorni appresso a me e poi mi metti in nomination? Dopo che la sorella mi viene pure a chiamare ‘tizio’, deve nominare me? E’ uno scherzo questo? Abbiamo avuto problemi ma mi cerchi tutti i giorni. Non è coerente… Non mi rompere i co*****i tutti i giorni”.

Davanti al comportamento dell’ex corteggiatore di UeD, Jessica ne ha parlato con Soleil Sorge. La compagna di avventura le ha consigliato di parlargli, ammettendo quanto fatto. Dopo un primo momento di convinzione, la Selassié ha fatto un passo indietro: “È un gioco, avevo una motivazione e l’ho nominato”.