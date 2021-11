GF Vip, Alex Belli fa qualche passo indietro: “Non mi attrae, per me è come una sorella”

Alex Belli e Soleil Sorge, attuali concorrenti del GF Vip, non smettono di far discutere. Tra i due gieffini, infatti, si è creato un rapporto che, molto spesso, è sembrato andare al di là della semplice amici. Solo pochi giorni fa, inoltre, Alex aveva ammesso di essere attratto dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Qualcosa, però, sembra essere cambiato per l’attore.

“Per me è come una sorella” – Solo qualche giorno dopo il “kiss freeze”, l’attore di Cento Vetrine aveva confessato di essere attratto dalla Sorge: “Noi possiamo unirci e passare dei momenti stupendi. Però senza che andiamo a finire nell’attrazione fisica, che ci potrebbe anche essere, ma tu la trattieni. Perché siamo esseri umani che sanno pensare”

Queste dichiarazioni e i baci scambiati negli scorsi giorni, uno in occasione del “kiss freeze ” e l’altro durante la festa di Halloween, hanno spinto Delia Duran, la moglie di Belli, ad intervenire. Dopo il confronto avvenuto con la moglie, qualcosa è cambiato nel gieffino.

Parlando con Sophie Codegoni, Belli ha ritrattato il suo pensiero sull’influencer italo-americana: “Io in quel bacio lì non ho sentito nulla. Ho sentito il game e basta, ma non ho sentito nessun sentimento. Lì è la prova del 9. I baci cinematografici sono serviti come prova del fatto che siamo amici. Noi ridiamo, scherziamo, siamo complici, ma finisce lì. Io ci gioco e ci sono finito anche sopra, ma per me è una sorellona e non mi attrae. Lo dico, non sono attratto da quel punto di vista e sono ancora più sicuro”.

Continuando il suo discorso, l’attore ha aggiunto: “Ragazzi ma se io avessi reazioni fisiche alla sua presenza me ne andrei via da quella camera. Sarei un masochista a rimanere accanto a lei. Le telecamere riprenderebbero le mie reazioni e invece non ci sono. Tutti questi giochi nascono proprio perché non sono attratto. Mi sveglio e ridiamo insieme, nel pomeriggio la cerco ed è vero che siamo inseparabili, ma questo non significa che ci sia altro oltre l’amicizia”.