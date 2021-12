GF Vip, Alex Belli sulla moglie Delia: “Se fossi stato al suo posto, l’avrei portata via”

Questa edizione del GF Vip è spesso finita al centro dell’attenzione per l’inaspettato triangolo che si è venuto a creare. Si tratta di quello formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Davanti agli ultimi risvolti, l’attore ha deciso di parlarne con Miriana Trevisan.

“Sarei entrato e l’avrei portata via” – Più passano i giorni e più Soleil ed Alex continuano ad avvicinarsi. E mentre sabato i due gieffini trascorrevano la giornata a letto, Delia, la moglie di Belli, annunciava di volersi allontanare da Milano.

Parlando con la Trevisan, Alex si è confidato sul suo rapporto con Soleil. Nonostante quanto stia accadendo dentro la casa, il gieffino ha ammesso che non lascerà mai la moglie e che quindi non ci potrà mai essere nulla con la Sorge:

“Non posso fare meno con Sole. Per farlo dovrei prendere ed uscire dalla casa del GF adesso. Però aspetta, perché io e Soleil non potremo mai stare insieme, fuori da qui non c’è possibilità di una storia. Ho una vita troppo complessa per lei. Qui funziona perché non abbiamo niente da fare. Abbiamo tanta complicità e magnetismo, ma no, no, no, la mia vita è un’altra. Questa è una prova di tentazione di mondi per il mio rapporto con Delia. Con Soleil però non riuscirei a fermarmi se restassi oltre i 13 dicembre, andremmo oltre al punto di non ritorno. Per questo uscirò”.

Quando poi la Trevisan ha chiesto ad Alex di immedesimarsi nella Duran, chiedendogli cosa avrebbe fatto se fosse stato al suo posto, il concorrente del GF Vip ha ammesso:

“Come avrei reagito io al posto di Delia? Sarei entrato e l’avrei portata via, molto semplice. L’avrei liberata da questa problematica. Se lei mi dicesse di uscire con lei andrei via subito”.