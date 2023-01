GF Vip, Alex e Delia e il loro desiderio di diventare genitori: “Ci stiamo provando da un anno”

Sebbene il loro percorso nella scorsa edizione del GF Vip sia stato movimentato, Alex Belli e Delia Duran sono più innamorati che mai. La loro storia d’amore procede a gonfie vele, tanto che i due hanno in progetto di ampliare la famiglia. A parlarne è stata la Duran, rivelando che purtroppo stanno avendo problemi ad avere un figlio.

“Ci stiamo provando da un anno” – I fan del noto reality di Mediaset si ricorderanno di Alex e Delia. I due vipponi sono stati tra i protagonisti indiscussi della settima edizione del programma, facendo abbastanza discutere per il loro rapporto. I due, infatti, non hanno mai fatto mistero di vivere un amore libero, facendo storcere il naso a molti telespettatori.

A distanza di quasi un anno dalla loro avventura nel GF Vip, Belli e la moglie sono lontani dai riflettori, volendo dedicarsi ad altro. Tra i progetti della coppia c’è anche quello di avere un figlio che, purtroppo, non è ancora arrivato. A parlare è stata proprio Delia durante un’intervista a Nuovo:

“Ci stiamo provando da un anno. Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà, ma per ora vorremmo che il lieto evento arrivasse in modo naturale. Il desiderio di diventare mamma per me è sempre stato fortissimo”.

Durante l’esperienza del marito nella casa più spiata d’Italia, la Duran aveva accennato a questo desiderio di diventare genitori. Anche in quel frangente la donna non aveva fatto mistero delle difficoltà incontrate, ammettendo che: “Il ginecologo ci ha spiegato che i rapporti troppo frequenti non aiutano. Adesso lo facciamo di meno, una o due volte alla settimana. Il dottore ha detto che bisogna pazientare fra un rapporto e l’altro in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire il concepimento”.

I due hanno ammesso di voler provare ad avere un figlio in modo natura, ma non escludono affatto di ricorrere alla fecondazione assistita.