GF Vip, Alex e Soleil sotto le coperte: “Non capisco cosa c’è di male in questo tipo di rapporto”

Nel corso di queste ultime settimane di GF Vip, a finire spesso al centro dell’attenzione è stato il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Quest’amicizia è finita più volte al centro delle critiche, spingendo addirittura Delia Duran, moglie di Belli, ad intervenire. Tutto ciò ha messo in crisi il legame nato tra i due gieffini, portando l’attore a tentare di chiarirsi con l’influencer.

CHIARIMENTO SOTTO LE COPERTE – Nel corso delle ultime puntate del reality, dove non è mancata la presenza della Duran, in molti hanno iniziato a sospettare che Alex stia recitando. Queste ipotesi hanno insinuato il dubbio anche nella Sorge, spingendola ad allontanarsi dall’ex volto di Cento Vetrine.

Inevitabilmente il legame tra Soleil e l’attore si è incrinato, spingendo quest’ultimo a cercare un chiarimento. Nella notte a cavallo tra il 16 e il 17 novembre 2021, i due hanno avuto un faccia a faccia sotto le coperte. Una volta “soli”, Belli ha colto l’occasione per tentare di dissipare i dubbi dell’ex corteggiatrice riguardo ad una sua possibile recita in favore della visibilità:

"Siamo come dei bambini . Poi tutta questa roba qua, che ti stavo dicendo, hanno voluto per forza portaci a creare qualcosa che non ci rappresenta alla fine. Non capisco cosa c'è di male in questo tipo di rapporto". Davanti a queste parole, anche l'influencer ha voluto dire la sua su quanto detto dagli altri:

Alex non ha potuto fare a meno di mostrarsi felice di questo riavvicinamento con l’amica: “La cosa che mi faceva più male è pensare che tutto è stato rovinato. In puntata, io non riuscivo a non parlare con te, a non chiarire, perché sentivo il tuo occhio e i tuoi pensieri. Non vedevo l’ora di andare là fuori e parlarti”.

Mentre l’amicizia tra i due protagonisti del GF Vip continua a proseguire, il pubblico da casa è diviso. Da una parte, infatti, c’è chi crede che Soleil, Alex e Delia stiano recitando per visibilità. Dall’altra, invece, c’è chi tifa per questo legame. In tutto ciò, cosa ne penserà la Duran del comportamento del marito?