GF Vip, amata showgirl sui reality: “Non hanno bei contenuti”

Tra pochi mesi tornerà in prima serata il GF Vip, anche quest’anno condotto da Alfonso Signorini. Dall’inizio di reality come questo e l’Isola dei Famosi, si è iniziato ad avere difficoltà a scovare vip totalmente all’oscuro di queste dinamiche.

Tra i personaggi noti che non hanno ancora preso parte ai reality c’è Paola Barale. Amata showgirl e conduttrice, la donna ha voluto dire la sua, spiegando il suo rifiuto nel prendere parte a questi tipi di programmi.

“Non hanno bei contenuti” – Intervistata al Corriere della Sera, Paola ha parlato dei reality. La donna, infatti, non ha fatto mistero di aver ricevuto svariate offerte sia da parte degli autori del GF Vip che dell’Isola dei Famosi. Anche davanti a grosse cifre, la risposta della Barale è sempre stata una: no.

La showgirl ha così spiegato nell’intervista: “In realtà me lo chiedono di continuo, mi offrono anche grandi cifre. Come mai non accetto mai? Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita. Ed è importante essere tranquilli quando, per esempio, si sta male e ci si deve curare. Ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei bei contenuti”.

Nonostante la Barale sia un personaggio perfetto per i reality, capace di creare dinamiche e di esserne la protagonista indiscussa, la donna sembra decisa sulla sua posizione. Riguardo al GF Vip, al momento si sa ancora poco della nuova edizione, non resta altro, quindi, che attendere aggiornamenti.