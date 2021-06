GF Vip, amicizia al capolinea fra Zorzi e Pretelli? Il tweet dell’influencer milanese lascia tutti di stucco

Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli erano usciti dall’avventura del GF Vip uniti da un’amicizia che sembrava non lasciare spazio ad alcun fraintendimento. Eppure il legame tra i due si starebbe incrinando irrimediabilmente, soprattutto alla luce di un messaggio quanto mai ambiguo affidato a Twitter dall’influencer milanese.

Senza mai fare espressamente il nome del modello lucano, Zorzi lancia un messaggio di fuoco all’ (ex?) amico accusandolo di non riuscire a contenere la furia dei suoi fan che continuerebbero incessantemente ad attaccare Elisabetta Gregoraci. Una stilettata che avrebbe preso l’ex velino assolutamente di sorpresa.

Zorzi non le manderebbe a dire e nel tweet incriminato scrive: “Ma quell’altro pollo non fa niente per placare il suo fandom che sputa cattiverie su Elisabetta?”. Pronta la risposta dell’altro “gieffino” che, sempre a mezzo social replica: “Però, devo dire che i modi eleganti di fare non li hai mai persi“.

Neppure il popolo del web avrebbe perso tempo schierandosi, chi per una parte, chi per l’altra rilanciando la querelle che di minuto in minuto ha raggiunto numeri davvero considerevoli.

Peccato però che si tratterebbe tutto di un misunderstanding. Il messaggio rivolto a Pretelli, infatti, sarebbe stato scritto da un account fake di Zorzi che però avrebbe comunque suscitato la replica piuttosto piccata del lucano. Indizio, questo, che avrebbe fatto pensare ad un allontanamento tra i due. Chissà se il vero Zorzi vorrà fare luce sull’intera vicenda, magari anche spiegando se l’amicizia che lo lega a Pretelli sia davvero finita o meno. Si attendono ghiotti strascichi.