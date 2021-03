GF Vip, Andrea Zelletta: a ruota libera su alcuni ex concorrenti

Nelle ultime ore l’ex finalista del GF Vip, Andrea Zelletta, ha rilasciato delle interviste in cui ha parlato di alcuni ex compagni d’avventura. Croccantino, così battezzato dai telespettatori, ha voluto dire la sua su alcuni ex inquilini, tra cui Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Dayane Mello.

“L’ho trovata forzata” – Intervistato a SuperGuida Tv e poi su Radio Gossip News Italia, nel programma Turchesando di Turchese Baracchi, Zelletta ha parlato della sua esperienza al reality. Non sono mancati i giudizi su alcuni sue ex compagni d’avventura, tra cui la Ruta. I due, infatti, non sono mai riuscire ad instaurare un vero e proprio legame. Riguardo all’esperienza di Maria Teresa, Zelletta ha ammesso:

“Ultimamente avevo notato degli atteggiamenti che mi avevano insospettito e che mi avevano fatto pensare che lei avesse adottato una strategia per catturare l’attenzione. Ogni settimana se ne usciva con un flirt e anche Stefania e Tommaso si sono accorti che c’era qualcosa di strano. Cercava di mettere in cattiva luce gli altri concorrenti. L’ho trovata forzata in alcuni comportamenti”.

Inoltre ha commentato anche il rapporto che la donna ha avuto con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, rapporto che si è inaspettatamente rotto. Secondo Andrea, qualcosa si è rotto dopo l’eliminazione dell’ex moglie di Amedeo Goria.

LA SALEMI E I PRELEMI – Grande amico di Pierpaolo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha detto la sua riguardo la coppia discussa della quinta edizione del GF Vip. Su questo argomento Zelletta ha voluto chiarire i dubbi ai fan riguardo il suo pensiero sui Prelemi. Da quanto rivelato, lui e Pierpaolo si sono sentiti anche fuori dal reality e ha avuto anche modo di vederlo a Verissimo. Sulla sua storia con la Salemi, l’ex gieffino ha spiegato: “Quando due persone sono felici posso soltanto essere felice. Spero che il loro amore possa continuare a gonfie vele. Sono solo che felice se continueranno a stare insieme”.

Non è certamente mancata Elisabetta Gregoraci, per cui Pierpaolo, prima dell’arrivo della Salemi, aveva provato un forte sentimento. Turchese gli ha infatti chiesto se secondo lui ci sarebbero oggi i Prelemi nel caso in cui la showgirl calabrese avesse concesso una possibilità all’ex velino. La risposta di Andrea è arrivata decisa: “Credo di no”. Ha comunque sottolineato le differenze tra i due rapporti che l’amico ha instaurato nella casa più spiata d’Italia.

Riguardo agli altri ex inquilini, Andrea ha ammesso di sentirsi con la maggior parte di loro. È sicuro, inoltre, che non si sentirà più con Franceska Pepe e Dayane Mello. Riguardo la modella brasiliana, a SuperguidaTv, Zelletta ha ammesso di non aver creduto alla sua dichiarazione d’amore verso Rosalinda: “Il loro rapporto non è autentico e sincero. Io non ci credo e sono molto scettico”