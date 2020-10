GF Vip, Andrea Zelletta fuori dalla casa per motivi personali: cos’è successo?

Solo ieri sera il GF Vip ha annunciato l’uscita momentanea di Andrea Zelletta dalla casa. Nel breve post pubblicato sulle pagini ufficiali di Facebook e Instagram, l’assenza del concorrente è stata motivata con dei misteriosi “motivi personali”. Tutto ciò ha però generato curiosità tra il pubblico, portando alla luce varie ipotesi che avrebbero spinto il ragazzo a dover uscire.

LE IPOTESI – Attorno di Zelletta si è creato un vero e proprio alone di mistero, spingendo molti a fan a cercare il reale motivo che lo ha portato ad uscire dalla casa. Dal momento che né il programma, né il gieffino e né i familiari dei parenti hanno fatto chiarezza riguardo l’accaduto, in molti hanno iniziato a fare varie ipotesi per scoprire il reale motivo.

Ovviamente, sono in tanti ad augurarsi che qualsiasi sia il motivo che ha spinto Andrea ad abbandonare momentaneamente la casa, non sia nulla di grave. C’è chi ha iniziato a ipotizzare che sia uscito dalla casa più spiata d’Italia per parlare con gli avvocati, vista la sua volontà di andare per vie legali con Alice Fabbrica. Nelle ultime ore, però, qualcuno a portato a galla una conversazione avvenuta tra Andrea ed Elisabetta Gregoraci.

LA SEGNALAZIONE – Nelle scorse ore, Deianira Marzano ha voluto condividere nelle sue IG Stories una segnalazione fatta da un utente. Stando a questa follower, il motivo che avrebbe spinto Zelletta ad uscire dalla casa sarebbe un sospetto caso di Covid. A spingerla a pensare ciò è stata una conversazione avvenuta tra il concorrente e la showgirl calabrese.

“Durante la diretta di oggi pomeriggio, ho sentito Andrea che diceva alla Gregoraci di aver fatto il tampone due volte”, ha così spiegato nel DM. Inoltre, la fan dell’influencer ha aggiunto: “Parlavano in codice, ma si è capito che era il tampone”. Nonostante il messaggio, in molti hanno trovato quest’ipotesi altamente improbabile. I concorrenti sono dentro la casa da più di un mese, isolati dal mondo esterno.