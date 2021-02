GF Vip, Antonella Elia: “Sono ancora innamorata di Pietro”

La semifinale del GF Vip non ha solo regalato emozioni, ma anche inaspettati gossip. A lanciare senza parole anche Alfonso Signorini è stata Antonella Elia, una degli opinionisti. Stando a quanto rivelato durante la puntata andata in onda ieri in prima serata, il cuore della donna sarebbe impegnata.

“Sono ancora innamorata di Pietro” – In questa ultima edizione del reality a creare clamore non sono stati solo i concorrenti. Chiacchieratissime, infatti, sono state alcune dichiarazioni della Elia.

Anche ieri in diretta l’opinionista ha lasciato senza parole tutte, perfino Signorini. L’ex gieffina, durante il discorso fatto a Dayane Mello, ha fatto una rivelazione inaspettata: “Sono ancora innamorata di Pietro”.

Già nel corso della scorsa edizione del GF Vip, Antonella e Pietro Delle Piane avevano fatto parlare. Con la loro turbolenta partecipazione a Temptation Island, sembrava che le cose tra i due si fossero risolte. All’inizio di questa quinta edizione del reality, però, l’annuncio: tra lei e Pietro è tutto finito.

Dopo questa rivelazione, però, in molti stanno pensando già ad un possibile ritorno di fiamma. Infatti, Delle Piane non ha mai fatto mistero dell’amore che ancora prova per Antonella.