GF Vip, Antonino Spinalbese si scaglia contro la produzione: “Tutte delle gran cazz*te”

Dopo gli scontri avvenuti negli ultimi giorni, durante l’ultima puntata del GF Vip è avvenuto il confronto tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. All’ex compagno di Belen Rodriguez, però, non è affatto piaciuto il comportamento della produzione del programma, tanto da scagliarsi contro di essa.

LO SFOGO DI ANTONINO – Per Antonino non è stata affatto facile la puntata andata in onda ieri in prima serata, ritrovandosi al centro degli attacchi. Oltre ad essere aspramente criticato da Sonia Bruganelli e Ginevra Lamborghini, il gieffino ha dovuto affrontare il duro faccia a faccia tra Edoardo.

Durante l’acceso confronto con Donnamaria, Spinalbese ha deciso di tirare in mezzo un episodio accaduto durante la settimana. Nel dettaglio, stando a quanto raccontato dall’ex hair stylist, Antonino avrebbe ricevuto una spallata da parte di Edoardo durante un cambio di batterie in magazzino.

Ad interrompere il discorso del gieffino è stato proprio Alfonso Signorini, smentendo il racconto dell’ex della Rodriguez: “Il filmato della spallata non c’è semplicemente per una ragione: perché non è realizzato. Cioè non è che quello che voi fate nella Casa ventiquattro ore su ventiquattro venga sempre ripreso”.

L’intervento del conduttore, però, non è affatto piaciuto ad Antonino. Durante una pausa pubblicitaria, il ragazzo si è lasciato andare a un lungo sfogo contro la produzione del GF Vip:

“Devo stare in silenzio perché in questo momento qua io sono agitato e potrei dire delle cose vere, che penso, ma che possono essere giudicate in un altro modo. Edoardo ha detto delle cose pesanti, ha fatto delle cose pesanti e non ci sono i video quindi… “Come ben voi sapete non è possibile vedere ovunque“. Tutte delle gran cazz*te perché ci sono due telecamere! Ma sono delle stron*ate! C’è una telecamera davanti la porta, dai. Secondo te non l’ho vista? Ma secondo te io non ho visto quella telecamera? Ma che sono scemo? Io lo so che sto andando contro la furbizia, sto andando oltre. Lo so che dovrei stare zitto, lo so…”