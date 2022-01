GF Vip, Antonio Medugno è un nuovo concorrente

La finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip è sempre più vicino.Il recente addio di Manuele Bortuzzo, il 22enne nuotatore, ha spalancato le porte a due nuovi concorrenti: Gianluca Costantino e Antonio Medugno. Ad oggi i concorrenti in gioco sono 17 per vincere il premio in denaro di 100.000 euro.

I due ragazzi hanno portato una ventata di novità in Casa, in questi ultimi battenti. Prima della loro entrata, Alfonso ha chiesto ai due nuovi personaggi di descriversi in maniera breve: “Sensibile, testardo e ambizioso“, ha dichiarato Medugno prima di varcare le porte di Cinecittà.

Ma chi è Antonio Medugno? Antonio è un ragazzo 23enne, originario di Napoli, modello e tiktoker molto seguito sui social: contra oltre trecentomila follower su Instagram, mentre grandi numeri su Tik Tok, ossia circa 3 milioni di seguaci. Secondo alcuni rumors sembra che abbia avuto un flirt con una ex gieffina, ovvero la principessa abissina Clarissa Selassié.

Sulla vita personale si sa molto poco, visto che sui propri profili sociale che la sua famiglia compare di rado. È il 1° di tre figli, con una sorella più piccola di soli 9 anni e un fratello di 20. Ha studiato nella città partenopea per poi girare il mondo per la sua professione e stabilirsi a Milano, dove probabilmente vive. Ha iniziato nel mondo della tv come corteggiatore di Clarissa Marchese nel 2019 . Non ha partecipato, come si crede, a Temptation Island.

Attualmente esercita la professione di modello, grazie alla sua bellezza, altezza di 1.90 ed un fisico scolpito. Ha iniziato da giovanissimo la questa carriera, calcando le passerelle più note d’Italia e indossando capi d’alta moda per marchi come Richmond e Moschino.