GF Vip, Antonio Zequila stregato da Asia Valente: galeotta fu la piscina

Lunedì sera nel Monday Night del Grande Fratello Vip, la redazione ha deciso di mischiare un po’ le carte ma soprattutto di portare una ventata di novità con l’ingresso di tre nuove ragazze. Hanno infatti effettuato il loro ingresso nella casa Asia Valente, Teresanna Pugliese e Sara Soldati. E c’è da dire che non ci hanno impiegato molto tempo a farsi notare, specialmente una delle tre.

Stiamo parlando della bella Asia Valente che ha già fatto vedere il suo potenziale esplosivo corroborando la scelta sia di Alfonso Signorini sia della rivista Playboy, della quale è stata un ex coniglietta. Anche se dall’aspetto non si direbbe è una classe 1997 ed è originaria di Benevento, pur vivendo a Milano da anni.

È da tempo che cerca di sfondare nel mondo dello spettacolo e ha partecipato a vari programmi, tra i quali lo spin off dell’Isola dei Famosi del 2018 “Saranno Isolani”, è stata vittima di uno scherzo delle Iene, ed è stata famosa per essersi spacciata per la ragazza di cui un noto imprenditore milanese si era innamorato sul taxi, salvo poi essere smentita in diretta televisiva da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5.

Il suo ingresso nella casa ha già fatto andare in escandescenza Antonio Zequila che è rimasto folgorato dalla visione della bionda in costume a bordo piscina. I due si sono subito avvicinati e lui le ha spalmato la crema sul lato B pur con una sola mano chissà per non accendere troppo i suoi desideri e per controllare la situazione. All’interno della casa gli altri hanno un po’ storto il naso per l’atteggiamento troppo esuberante e libertino della neo entrata che sicuramente continuerà a mettersi in mostra e a far parlare di sé.

Qui la foto che coglie il momento incriminato.