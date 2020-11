GF Vip, Antonio Zequila torna a parlare del suo flirt con la Contessa: “Ho le foto”

Come sta facendo da qualche settimana, Giacomo Urtis ai concorrenti del GF Vip ha voluto svelare l’ultimo gossip hot. Questo rumors riguarderebbe Patrizia De Blanck, uscita dalla casa durante la puntata andata in onda lunedì sera. Stando a quanto rivelato dal chirurgo plastico, Antonio Zequila è tornato a parlare della Contessa e del loro presunto flirt, smentito dalla stessa ex gieffina.

“Ho le foto” – Durante la permanenza della De Blanck era ancora all’interno della casa più spiata d’Italia, Urtis ha letto un comunicato: “Zequila non molla: ‘La contessa ha passato una notte di fuoco con me. Ecco le foto”. Dopo questa rivelazione inaspettata, il ragazzo ha mostrato le tanto attese foto che immortalerebbero Patrizia in compagnia dell’ex concorrente del reality.

Nel vedere le immagini incriminate, la De Blanck ha nuovamente smentito il presunto flirt avuto oltre 20 anni fa. Ha infatti ammesso con la sua solita ironia: “Se avessi avuto qualcosa con Zequila lo avrei detto, mi sta anche simpatico. Uno in più uno meno non mi cambia niente”. La donna non ha mai avuto alcun problema nel parlare delle sue love-story passate.

Riguardo le suddette foto, gli altri concorrenti hanno chiesto spiegazioni. Secondo la Contessa, si tratterebbero solo di fotomontaggi. Riguardo alla conoscenza con Antonio, la donna ha però fornito qualche dettaglio sul film in cui ha lavorato insieme a Zequila.

IL FILM INSIEME – Con l’ex gieffino, Patrizia ha girato un film intitolato Parentesi Tonde. Una commedia girata ben 20 anni fa in cui hanno preso parte le sorelle Lecciso.