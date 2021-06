GF Vip: aria di crisi tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini?

Fin dalla loro avventura all’interno della quinta edizione del GF Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno instaurato una forte e sincera amicizia. Ultimamente, però, sembra che tra i due possa esserci aria di crisi. Ad alimentare questa ipotesi è stato l’ultimo evento in cui entrambi hanno presenziato e il loro comportamento.

ARIA DI CRISI? – L’amicizia tra i due è entrata nei cuori dei fan che l’hanno seguita con grande interesse ed affetto. Un legame così forte che ad un certo punto, da parte di Zorzi, è nato un sentimento che pare andasse al di là dell’amicizia. Nonostante tutto, però, l’uno ha sempre fatto il tifo per l’altro, come dimostrato sui social.

Fino a poco tempo fa non mancavano, da parte di Oppini, le IG Stories in cui faceva il tifo per Tommaso sia per la sua esperienza all’Isola dei Famosi, in cui ha vestito i panni dell’opinionista, sia per Il Punto Z. programma che l’ha visto al timone della conduzione. Qualcosa. però, pare sia cambiato.

Se prima i due non mancavano di farsi vedere insieme, a ridere e scherzare, pare che ora sia invece calato il silenzio tra Zorzi e Francesco. Ad alimentare questa ipotesi che ha iniziato a serpeggiare tra i fan, è stato pure l’evento che ha visto presenti anche i due migliori amici.

Sia il vincitore del GF Vip che il figlio di Alba Parietti sono stati entrambi presenti al Cera di Stefano Corti, fidanzato di Bianca Atzei. Nonostante fossero nello stesso locale, non sono apparse foto o IG Stories insieme. È quindi venuta meno la complicità che ha sempre contraddistinto il rapporto tra i due ex gieffini. Sebbene si tratti di brevi video che effettivamente non dimostrano una possibile incrinatura della loro amicizia, sia Francesco che Tommaso non hanno ancora replicato a queste voci di corridoio.