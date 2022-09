GF Vip, arriva la diffida di Elettra Lamborghini: la reazione di Ginevra

Nel corso della seconda puntata del GF Vip, andato in onda ieri in prima serata, sono arrivati i primi colpi di scena per Ginevra Lamborghini. Chiamata da Alfonso Signorini per poter parlare, quest’ultimo l’ha informata di essere stata diffidata da sua sorella Elettra.

LA REAZIONE DI GINEVRA ALLA DIFFIDA – Fin dal suo ingresso in casa, Ginevra ha spesso parlato del suo burrascoso rapporto con la sorella. Tra le due, stando alle parole della gieffina, non scorre buon sangue dal 2019. Si è parlato di ciò anche durante la seconda puntata. Nel raccontare quanto accaduto con la sorella, la ragazza ha ammesso di non sapere il motivo dietro al comportamento della cantante.

Nel corso del secondo appuntamento in prima serata, la vippona è stata chiamata da Signorini per una notizia: “Elettra attraverso il suo avvocato ci ha fatto arrivare una diffida, non potevamo non dirtelo. Ne prendiamo atto ma tu di tua sorella hai sempre parlato benissimo”.

Davanti a questa comunicazione, la gieffina non è riuscita a nascondere la delusione. Il conduttore ha voluto cercare di far chiarezza sul rapporto delle due sorelle Lamborghini e sul motivo dietro questa frattura. A questa domanda, Ginevra ha ammesso di non sapere il motivo dietro questa frattura tra lei ed Elettra:

“Mi è stata posta molte volte questa domanda da tutti , anche dalla mia psicologa, ci tengo a precisare che non do la colpa ai miei genitori, non incolpo nessuno. Anche loro fanno fatica a inquadrare questo rapporto, è più facile dire vai avanti per la tua strada, forse un giorno sarà lei a venirti incontro. Sta di fatto che posso trovare una motivazione sciocca, ma nel mio cuore so che non è quella. Penso che lei abbia avuto paura di essere oscurata da me, ma non credo sia così, potremmo farle insieme certe cose. Diciamocele le cose anche dovesse mandarmi a quel paese ma parliamone. La mia porta è sempre aperta e le voglio chiedere scusa se sono stata indelicata o torbida, ma perché ero accecata dalla rabbia”.