GF Vip, ex gieffina sfida gli standard di bellezza: “Essere pelle e ossa non è sinonimo di bella”

Nota per la sua partecipazione al GF Vip, Asia Nuccetelli è tornata a far parlare di sé. A far parlare non è la sua vita sentimentale o vicende familiari, ma la decisione dell’ex gieffina di voler sfidare gli attuali standard di bellezza.

“Essere pelle e ossa non è sinonimo di bella” – Aveva solo 19 anni quando Asia ha deciso di prendere parte, insieme alla mamma Antonella Mosetti, alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Da quell’esperienza televisiva, la ragazza ne è uscita emotivamente distrutta, tanto da decidere di vivere lontano dai riflettori e dal gossip.

Anche in occasione della partecipazione della madre all’Isola dei Famosi, la Nuccetelli ha voluto mantenere un profilo basso. Nonostante la sua presenza sia stata accennata, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare il suo cambiamento fisico.

La stessa Asia ha voluto mostrare il suo cambiamento, utilizzando i social per veicolare un messaggio che abbatte i canoni di bellezza che oramai la società cerca di imporci. A dimostrarlo è stato il breve filmato che la ragazza ha condiviso sui social nei giorni scorsi.

L’ex gieffina ha deciso di girare un breve filmato dove balla in bikini, mostrando un bellissimo formoso. La scelta della ragazza è stata molto apprezzata dagli utenti, tra cui una mamma che si è complimentata del messaggio che ha voluto inviare. La ragazza ha risposto:

“Non bisogna essere pelle e ossa per essere belle, anzi essere pelle e ossa non è sinonimo di bellezza. Le esagerazioni non vanno bene ne da una parte ne dall’altra, specialmente per una questione di salute. La donna è bella formosa ma soprattutto è bella felice e confidente con il proprio corpo”.