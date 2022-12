GF Vip, attimi di paura nella casa: malore per Antonino Spinalbese

Questa notte i concorrenti del GF Vip hanno vissuto degli attimi di paura. Un gieffino, Antonino Spinalabese, non è stato affatto bene. Noto per la sua storia con Belen Rodriguez e per i suoi vari flirt nella casa, l’uomo ha avuto un malore.

ATTIMI DI PAURA NELLA CASA – Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione, Spinalbese ha fatto prendere un bello spavento ai suoi compagni d’avventura. Come già anticipato, il tutto è avvenuto questa notte. Antonino ha iniziato ad avvertire dei forti e dolorosi crampi addominali, venendo subito soccorso da Oriana Marzoli, Patrizia Rossetti, Wilma Goich ed Edoardo Tavassi.

Per poter stare meglio, il gieffino ha dovuto attendere qualche ora. Davanti al malore del concorrente del GF Vip, molti utenti sul web hanno ipotizzato che possa essere stato causato alla malattia di cui soffre.

Diversi mesi fa, prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Antonino Spinalbese ha parlato per la prima volta delle sue condizioni di salute. Il ragazzo soffre di una malattia autoimmune, nel dettaglio un problema al pancreas:

“Ho un problema al pancreas. Sono riuscito grazie ai medici a trovare una vita sana, che avevo già, ma che ho migliorato. Ho il pancreas di un anziano e come la maggior parte delle malattie autoimmuni, è scaturita da dentro di me. All’inizio non potevo assumere niente. Ero a digiuno, alimentato via flebo, in modo da non affaticare il pancreas. Poi, piano piano, ho integrato gli alimenti, come i carboidrati. Ora sono riuscito ad arrivare a uno stato in cui vivo normalmente”