GF Vip, attimi di preoccupazione per Giaele De Donà: ha rischiato di perdere un costosissimo bracciale

Tra i concorrenti di quest’ultima edizione del GF Vip, Giaele De Donà sta facendo abbastanza discutere. Durante il party di Halloween, inoltre, la donna ha vissuto attimi di preoccupazione per uno dei suoi costosissimi bracciali.

ATTIMI DI PREOCCUPAZIONE – Anche quest’anno i concorrenti del reality hanno festeggiato Halloween, travestendosi e affrontando le gare e le sfide organizzate dalle produzione. Tra i giochi organizzati dagli autori, a coppia i concorrenti sono dovuti entrare nella casa delle bambole per recuperare alcuni oggetti.

Ad un certo punto sono entrate Antonella Fiordelisi e Giaele, quest’ultima vittima di qualche incidente di percorso. Durante il percorso dentro la casa delle bambole, alla De Donà si sono incastrati alcuni gioielli nelle ragnatele finte che decoravano l’attrazione.

Tra i tanti accessori, la gieffina si è messa a gridare per un bracciale in particolare. La donna, come ammesso all’amica, ha temuto di aver perso il costosissimo gioiello. “Aspetta mi si stanno incastrando tutti i bracciali e gli anelli aspetta. Ahhhhhh aspe sto perdendo il mio bracciale!”, ha così esordito Giaele.

Il bracciale in questione, come rivelato proprio dalla concorrente del GF Vip, è costato ben 20mila euro. Proprio per questo la Fiordelisi ha compreso la preoccupazione della sua compagna d’avventure, proponendole di uscire: “Oh cavolo salvalo. […] Usciamo che se continuiamo a stare qui tu perdi 20.000€ al secondo“.