GF Vip, attriti tra Ginevra ed Elettra Lamborghini: “Non la vedo e non la sento dal 2019”

Ieri, in prima serata, a riaprire i battenti è stato il GF Vip. Nella prima puntata, Alfonso Signorini ha presentato al pubblico la prima parte dei concorrenti di questa nuova edizione. Nel corso della puntata, a fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia è stata Ginevra Lamborghini, la sorella di Elettra. È proprio lei che, nelle ultime ore, è nel mirino dei social.

“Non la vedo e non la sento dal 2019” – A molti telespettatori non è affatto sfuggito quanto raccontato da Ginevra nel suo video di presentazione. La vippona ha rivelato di non avere più rapporti con sua sorella Elettra, tanto da non essere stata invitata alle sue nozze.

La ragazza, inoltre, ha ammesso di aver tentato più e più volte di appianare le divergenze con la sorella. La cantante, però, non sarebbe intenzionata a far pace. Ginevra, come riportato da IsaeChia ha dichiarato:

“I miei ci hanno provato in tutti i modi a farci riappacificare. Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose, ma io non ci credo. Io penso a quanto tempo sto sprecando, io le scrivo ma lei mi ha bloccato ovunque, mi ha bloccata su Instagram, sul telefono, ha bloccato i miei amici. Lei non mi vuole a Natale, non mi vuole a Capodanno. Facciamo i Natali separati dal 2019. Io non la vedo e non la sento dal 2019 e io ci ho provato, a suon di lettere, a suon di tentativi. Il motivo? Non lo so, ma secondo me non lo sa nemmeno lei… tutto è nato da una stupidaggine, noi non abbiamo avuto liti, noi abbiamo avuto una rottura”.

Se Ginevra non sembra al corrente del motivo dietro al comportamento della sorella, a svelarlo sarebbe un utente del web. Amedeo Venza, infatti, ha riportato un messaggio scritto da un suo follower:

“Dicono che tutto è nato perché Ginevra stava iniziando la carriera da cantante dopo di Elettra, a quanto si dice aveva anche ingaggiato un manager e stava incidendo il primo singolo. Quando Elettra è venuta a saperlo (perché Ginevra ha fatto tutto all’insaputa di Elettra) si è infuriata e le ha imposto di smettere, poi da lì la rottura totale e non si sono più parlate”.