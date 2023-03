Nonostante il cambio di rotta adottato dalla produzione del GF Vip e da Alfonso Signorini, sembrerebbe che i guai non siano finiti. Un’indiscrezione, infatti, ha rivelato che dietro le quinte del chiacchierato reality sia scoppiato dietro le quinte.

“Non hanno ascoltato la psicologa” – A Pier Silvio Berlusconi non sono affatto piaciuti gli atteggiamenti dei gieffini, tanto da non mandare le repliche delle recenti puntate del GF Vip. Proprio per questo gli autori e la produzione del reality hanno tentato di mettere in riga i vipponi attualmente nella casa più spiata d’Italia.

Nonostante il discorso fatto da Alfonso durante la puntata di lunedì, il programma si è trovato costretto a prendere dei seri provvedimenti. Nel secondo appuntamento settimanale del reality, infatti, due gieffini sono stati puniti per il comportamento negativo avuto nei giorni precedenti. Se Edoardo Tavassi ha avuto un’ammonizione, a far discutere è stata la squalifica di Edoardo Donnamaria.

La squalifica di Donnamaria, però, ha diviso il pubblico. Su quanto sta accadendo nel reality, ne ha parlato anche Agent Beast, account Twitter che ha spesso rivelato delle indiscrezioni che, alla fine, si sono rivelate vere. La Talpa è recentemente intervenuta su questo cambio di rotta, rivelando che:

“Ho provato a mascherare il messaggio ma in linea di massima quello che è accaduto è stato che ci sono stati degli atteggiamenti diciamo aggressivi su Edo D e Daniele e la psicologa aveva più volte dato un segnale d’allarme ma non è stato preso in considerazione”.

Ha poi aggiunto: “Quindi di conseguenza autori e produzione finiscono a rischio e per me risulta anche insensato parlare di dinamiche vista la situazione di caos interna. Mi auguro ci sia anche fuori più leggerezza perché è diventato tutto troppo pesante”.