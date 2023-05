Negli ultimi giorni hanno fatto discutere sui social alcuni comportamenti di Luca Onestini. L’ex vippone, infatti, ha sponsorizzato sui propri canali social un gioco online utilizzando come pretesto l’alluvione che ha colpito la Romagna.

In che modo? Onestini vive proprio in Emilia Romagna e ha fatto sapere ai propri follower che, non potendo uscire di casa per via dell’alluvione, ha deciso di impegnare il proprio tempo giocando online.

Ovviamente si trattava di un contenuto sponsorizzato e la cosa non è per niente andata giù ai fan che si sono detti indignati per quanto successo.

Per rimediare allo scivolone, Luca si è poi mostrato a Forlì intento a dare una mano nel riportare le strade e le case alla normalità con una didascalia che mette a tacere ogni gossip.

“Tutti uniti siamo più forti. Grazie a chi è venuto questa mattina presto a dare una mano, grazie a chiunque abbia contribuito e continua a farlo. C’è ancora molto da sistemare, c’è tanto da aiutare. Ognuno come può e quando può ma il primo pensiero è sempre rivolto a chi ha più bisogno. Poche parole, molti fatti. anche piccoli gesti sono di grande aiuto. Romagna TIN BOTA” scrive sotto il post.