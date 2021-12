GF Vip, Biagio D’Anelli chiude in diretta con la fidanzata: “Sono single, faccio quello che mi pare”

Fin dal suo arrivo al GF Vip, Biagio D’Anelli ha fatto molto discutere per via della sua vicinanza con Miriana Trevisan. Tra i due, infatti, è subito nata una forte attrazione, sebbene D’Anelli si sia molto trattenuto per via della sua situazione sentimentale. L’uomo, infatti, è impegnato con una donna che attualmente è all’estero. Qualcosa, però, è cambiato.

“Sono single” – Come affermato dallo stesso Biagio e come reso noto sui social, il giornalista è fidanzato. Qualcosa a Natale, però, è cambiato. L’uomo, infatti, ha deciso di lasciare la fidanzata in diretta:” Lascio pubblicamente la mia ragazza, sono single e faccio come ca**o voglio!”.

A fargli maturare tale decisione ha sicuramente influito la lettera ricevuta dalla sorella: “Se mia sorella mia ha detto negli auguri di natale ‘Ama, ridi e gioca’, significa che da oggi sono single davvero. Io non rimpiango nulla di quello che ho fatto. Quando stavamo ballando, ti avrei presa e riempita di baci, ma non l’ho fatto perché avevo testa e cuore in contrapposizione“.

Dal canto suo, Miriana si è mostrata abbastanza infastidita dalla vicinanza di Biagio con alcune delle gieffine, in particolar modo con Nathalie Caldonazzo. Il concorrente del GF Vip ha subito voluto chiarire la questione:

“A me Miriana, se ci sono delle cose che mi possono dare fastidio te lo dico. Ad esempio vorrei un limite. Certe volte dai troppa confidenza a livello fisico ad altre ragazze. Mi da fastidio. Se tu ti baci sul collo con delle donne mi infastidisce. Lo fai con tante. Ogni volta che ti vedo sei con una che la consoli, poi prendi la mano ad un’altra, abbracci in modo molto forte, è un continuo. A me che svegli una donna con un abbraccio non lo posso accettare ad esempio. Queste cose non mi piacciono e non mi far passare per pazza. Quel tempo che dedichi ad altri potresti dedicarlo anche a me, che ti devo dire sono sincera“.