GF Vip, Biagio D’Anelli smette di seguire Miriana sui social: “Ho ricevuto diverse segnalazioni…”

All’occhio attento del fan del GF Vip non è sfuggito il gesto social compiuto da Biagio D’Anelli. L’ex gieffino ha smesso di seguire Miriana Trevisan, attuale concorrente del reality, con cui ha intrapreso una relazione. Cosa è accaduto? A spiegarlo è stato proprio l’opinionista televisivo.

“Ho ricevuto delle segnalazioni…” – Dall’ingresso dell’esperto di gossip nella casa più spiata d’Italia, tra lui e la Trevisan sembra esser stato un vero e proprio colpo di fulmine. Nonostante le tante critiche ricevute, soprattutto, nei confronti di Miriana, i due hanno sempre deciso di non lasciarsi influenzare.

Anche una volta uscito dalla casa, Biagio ha sempre preso le difese dell’ex volto di Non è la Rai. Addirittura D’Anelli era pronto ad un’altra quarantena pur di rientrare momentaneamente nel loft. Qualcosa, però, ha allarmato i fan della coppia.

Spiazzando gli utenti dei social, Biagio ha deciso di smettere di seguire su Instagram. Davanti alle tante domande dei fan confusi da tale gesto, l’ex concorrente del GF Vip ha voluto spiegare il perché dietro a tale decisione:

“Poiché mi state scrivendo in tantissimi, riguardo il mio aver unfollowato il profilo ufficiale di Miriana, ci tengo a precisare delle cose “estremamente importanti”: chi gestisce il profilo di Miriana probabilmente non ha una buona considerazione di me, in quanto ho ricevuto diverse segnalazioni riguardanti cose scritte da chiunque ci sia dietro il suo profilo. Siccome non conosco chi sia, ci tengo a dire che la mancanza di rispetto non viene fatta a me ma a Miriana stessa. Tra me e Miriana le cose non sono cambiate, anzi, la voglia di conoscerci e stare insieme e continuare a viverci è sempre più forte“