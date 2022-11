GF Vip: botta e risposta tra Francesco Totti e lo staff di Antonella Fiordelisi

Dopo quanto l’inaspettato scoop lanciato da Antonella Fiordelisi al GF Vip, fuori dalla casa più spiata d’Italia è scoppiato il caos. Da quanto rivelato dalla gieffina, Francesco Totti l’avrebbe contattata su Instagram senza ottenere alcuna risposta. Questa rivelazione ha generato un vero e proprio botta e risposta tra l’ex capitano della Roma e lo staff della ragazza.

LA SMENTITA DI TOTTI – Stando a quanto raccontato da Antonella, ad agosto o settembre il Pupone l’avrebbe contattata su Instagram, scrivendole un semplice “ciao”. A smentire tale scoop è stato Alex Nuccetelli, amico di Totti, che già nei mesi scorsi si è espresso sulla separazione tra Francesco e Ilary Blasi.

Stando a quanto dichiarato da Alex a Biccy.it, Totti avrebbe negato di aver contattato la Fiordelisi: “Lo conosco bene e non mi direbbe mai bugie. Quando ho sentito Antonella al GF Vip ho pensato che potesse essere vero quello che diceva, ma non è affatto così. Lui a me non direbbe mai bugie. Lui ieri mi ha proprio detto ‘Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’”. E ancora: “Non potrà assolutamente dimostrare perché io credo ciecamente a quello che mi dice Francesco”.

LA REPLICA DELLO STAFF DI ANTONELLA – A pochi giorni dalla smentita di Nuccetelli, è arrivata la replica da parte dello staff della gieffina. Attraverso un post sull’account Instagram di Antonella, è stata pubblicata la lettera dei legali della Fiordelisi a Totti: “Egregio Sig Nuccetelli, è troppo facile offendere e dare della bugiarda ad una ragazza che in questo momento non può replicare e che durante un reality ha fatto una sua personale confidenza”.

Successivamente i legali hanno fatto una richiesta ben precisa all’ex calciatore:

“Premesso che la confidenza riguarda una semplice “richiesta di messaggi” su Instagram da parte del sig. Francesco Totti, se lei è così sicuro, come ha affermato, che la dott.ssa Antonella Fiordelisi abbia detto una bugia e che non abbia le prove di quanto sostenuto, allora si chiede a lei, nella sua qualità di portavoce del sig. Totti, come lei stesso si è definito, di chiedere al sig Totti di autorizzare la pubblicazione dello screenshot della sua richiesta di messaggi. Se il sig. Totti è sicuro di non aver mai inviato alcunché alla dott.ssa Fiordelisi, certamente non avrà alcun timore a dare, anche via social, la sua autorizzazione alla pubblicazione”.

In caso Francesco Totti non volesse dare la sua autorizzazione per rendere pubblici gli screenshot, i legali vorrebbero le scuse da parte dell’ex capitano della Roma. In caso neanche le scuse dovessero arrivare, lo staff di Antonella procederà per via legali con l’uomo.

