GF Vip, brutta disavventura per la Gregoraci: “È entrato un ladro in casa”

Dopo il clamoroso successo al GF Vip, Elisabetta Gregoraci è tornata nuovamente a cavalcare l’onda del successo. Molto attiva sui social, la showgirl non manca mai di condividere con i propri follower ciò che le accade. Proprio oggi la donna ha infatti voluto raccontare al popolo dei social la spiacevole disavventura che si è trovata a vivere insieme al figlio Nathan Falco Briatore e alla tata.

“Un ladro in casa” – Tramite le IG Stories, la Gregoraci ha raccontato lo spiacevole evento in cui si è trovata protagonista. Uscita insieme alla tata per prendere il figlio Nathan a scuola, al suo ritorno l’ex gieffina ha fatto una brutta scoperta: “Oggi sono andata a prendere Nathan a scuola e mi sono trovata un ladro in casa. È stata una giornata abbastanza movimentata e difficile. Ci siamo spaventati tutti”.

Andando avanti nel racconto, la stessa Elisabetta si è stupita della freddezza avuta nell’inseguire il malvivente. A chiamare prontamente le forze dell’ordine è stato il figlio Nathan.

E se la showgirl e il figlio ne sono usciti illesi, purtroppo ad avere il primo incontro con il ladro è stata la tata. La donna è stata infatti aggredita dall’uomo: “Purtroppo il primo incontro con il ladro l’ha avuto la mia tata. Questo personaggio ha cominciato a tirarle calci, ad aggredirla. Grazie a Dio sta bene ma ci siamo molto spaventati”.

Fortunatamente si è tutto risolto per il meglio. Le forze dell’ordine sono arrivati in pochi minuti e il ladro è stato arrestato. Attualmente l’uomo si trova in carcere e, nonostante tutto l’accaduto, non è successo nulla di grave.

Non è ovviamente mancata la dedica per l’amato figlio, dove la donna ha voluto elogiarlo per il suo coraggio: “Il mio campione che ha protetto la sua mamma e tutti. Ti amo Nathan Falco Briatore”.