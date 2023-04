GF Vip, caos durente la finale: una fan si scaglia contro Oriana Marzoli

Lunedì è andata in onda la finale della settima edizione del GF Vip, dove a trionfare è stata Nikita Pelizon. A classificarsi seconda è stata Oriana Marzoli, una delle protagoniste di questa edizione, che in puntata si è trovata al centro di alcuni insulti. Alcune fan di altri concorrenti, infatti, si sarebbero scagliate contro di lei.

INSULTI PER ORIANA – Come ogni anno, anche questa volta diversi concorrenti hanno fatto breccia nel cuore del pubblico. Si sono così creati dei “fandom”, tra cui quelli dei Donnalisi, fan della coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, gli Oriele, i sostenitori di Daniele Dal Moro e Oriana, gli Incorvassi, coloro che hanno supportato Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi e, infine, i Nikiters, i fan di Nikita.

Spesso, purtroppo, alcuni fan arrivano ad avere comportamenti esagerati e immaturi, arrivando ad insultare altri concorrenti. È ciò che è accaduto durante la finale del GF Vip, secondo quanto riportato da The Pipol. Stando alla pagina di gossip, la Marzoli sarebbe stata insultata da alcune fan della Pelizon.

Una volta proclamata la vincitrice del reality, tutti gli ex gieffini si sono ritrovati al centro dello studio per festeggiare e scattare varie foto. Ad un certo punto, alcune fan di Nikita e della Fiordelisi avrebbero iniziato a scagliarsi contro la Marzoli. Dal pubblico, infatti, si sarebbe sentito gridare cose come: “Oriana, un beso! Ha vinto lei, ha vinto Nikita. Rassegnati, stronza!”. E ancora: “Oriana, buon rosicamento!”, “Fallita, fai schifo!”.

A testimoniare il tutto è un video che è divenuto virale sui social. Davanti a questa situazione, come dimostrato dal breve filmato, sarebbe intervenuta la sicurezza per placare le scalmanate fan di Nikita e Antonella. Dal canto suo, la Marzoli ha deciso di non rispondere a queste provocazioni, sorridendo e ignorando l’accaduto.