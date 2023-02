GF Vip, c’è ancora del tenero tra Ivana e Luca? I fan tornano a sognare la coppia

Durante l’ultima puntata del GF Vip, andata in onda ieri in prima serata, a varcare la porta rossa sono stati gli ex di alcuni gieffini in veste di ospiti. Tra gli ingressi c’è stato anche quella di Ivana Mrazova, ex gieffina ed ex fidanzata di Luca Onestini. Al pubblico da casa, però, non è affatto sfuggita la reazione dei due non appena si sono rivisti.

C’è ancora del tenero tra i due? – Come è noto per i fan del reality, la storia d’amore tra Luca e Ivana è nata proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. Che il sentimento si possa riaccendere lì dove è sbocciato per la prima volta? È ciò che in molti si stanno chiedendo dopo la puntata andata in onda ieri in prima serata.

Uscito dalla porta rossa, Onestini ha rivisto Ivana, non riuscendo a trattenere l’emozione e la commozione. Approfittando del freeze dell’ex fidanzato, la modella ha voluto dirgli tutto ciò che sentiva in quel momento: “So che non te l’aspettavi, perché mi conosci. Dato che sono la tua storia più importante, eccomi qua. Non sono venuta a romperti le scatole, ma a darti forza”.

Ha poi continuato: “Hai detto delle parole bellissime su di me, però c’è una cosa sulla quale che non sono d’accordo: che dopo ci abbiamo riprovato. Invece, ci siamo lasciati una volta sola. Io sono qui. Mi fa strano perché qua ci siamo conosciuti. Ho conosciuto Luca, del quale mi sono innamorata. La lettera che ti ho mandato spero che l’hai capito. A tratti, vedendo il programma, faccio fatica a riconoscerti”.

Sia il pubblico da casa che i presenti in studio non hanno potuto fare a meno di notare come Luca fosse diverso da quello mostrato fino a quel momento. C’è chi davanti alla scena di ieri, ha iniziato a credere che tra i due ci sia ancora un sentimento. Che questa sia un’occasione per tentare di darsi una seconda possibilità?