GF Vip, c’è stato del tenero tra due gieffini? “Un breve flirt”

Stando alle indiscrezioni emerse negli ultimi giorni, in passato due protagonisti del GF Vip avrebbero avuto un breve flirt. Non si tratta di concorrenti, ma di due dei tre ospiti entrati recentemente nella casa più spiata d’Italia. Si tratta di Martina Nasoni e Matteo Diamante, gli ex di Daniele Dal Moro e di Nikita Pelizon.

“Un breve flirt” – Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha voluto porre al centro dell’attenzione questa breve parentesi romantica. Il conduttore ha mostrato degli screenshot di vecchi messaggi che si sono scambiati Mattia e Martina. L’ex vincitrice del reality ha sminuito lo scoop, spiegando:

“Abbiamo molti amici in comune e ci ritroviamo spesso alle cene o alle feste. Non ci siamo mai realmente sentiti come…cioè, ci ritroviamo di solito alle feste o alle cene insieme, agli eventi di lavoro. Io sono arrivata da poco a Milano a vivere quindi è stata una delle prime persone che ho conosciuto e che mi fa morir dal ridere, con cui mi diverto”.

Ad approfondire la vicenda è stata Deianira Marzano. Attraverso le sue IG Stories, l’esperta di gossip ha raccontato quanto scoperto, confermando il breve flirt tra l’ex naufrago e la Nasoni:

“E comunque, a parte i messaggi visibili a tutti su Instagram intercorsi, scherzi a parte tra Matteo Diamante e Martina Nasoni c’è stato un breve flirt. Si sono visti diverse volte a Milano, si sono baciati, poi non so se sono andati oltre. Detto ciò, quando Matteo doveva incontrarla ci sentimmo prima a telefono per dargli info su di lei, su che tipo fosse. Comunque la cosa poi non è fiorita”.