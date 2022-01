GF Vip, cicogna in arrivo per Enock? L’indiscrezione di Parpiglia

Negli ultimi giorni un ex volto della scorsa edizione del GF Vip ha annunciato che presto convolerà a nozze con la sua dolce metà. Si tratta di Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, che ha voluto chiedere la mano della fidanzata Giorgia Migliorati. La romantica proposta, da quanto rivelato da Gabriele Parpiglia, potrebbe essere arrivata in un momento già importante per la coppia. Giorgia, infatti, potrebbe essere in dolce attesa.

CICOGNA IN ARRIVO PER ENOCK – Nel corso della sua avventura al GF Vip, Enock ha dimostrato quanto Giorgia abbia rivoluzionato la sua vita. La ragazza, infatti, non ha mai fatto mancare al fidanzato il suo sostegno e supporto, prendendo anche le sue parti in caso di attacchi. Un amore, il loro, che potrebbe portarli all’altare.

Qualche giorno fa su Instagram i due piccioncini hanno condiviso con i fan la romantica proposta di matrimonio fatta da Enock. Si tratta di un momento curato e studiato minuziosamente, in cui erano presenti gli amici, i parenti della coppia e anche alcuni ex gieffini.

Da quanto trapelato durante una puntata di Casa Chi, questo non sarebbe l’unico gossip legato alla coppia. Parpiglia, infatti, ha rivelato di aver ricevuto una soffiata riguardo Giorgia: “Mi dicono che sia in dolce attesa”.

Enock e la sua futura moglie diventeranno quindi genitori? Non è ancora nulla di certo, si attendono infatti le conferme o le smentite da parte dei due diretti interessati. La stessa penna di Chi ha infatti sottolineato che si tratta di una voce, quindi ancora nulla che possa essere confermato.