GF Vip, Clarissa Selassié sul suo ultimo flirt: “Dovrebbe stare in quarantena per entrare al Grande Fratello”

Reduce da due mesi e mezzo al GF Vip, Clarissa Selassié è stata ospite a Casa Chi. Nel salottino web l’ex gieffina si è lasciata sfuggire una notizia bomba che riguarderebbe uno dei nuovi ingressi nel programma.

L’ULTIMA FIAMMA DI CLARISSA – Intervistata da Gabriele Parapiglia, Clarissa ha parlato della sua vita fuori dalla casa più spiata d’Italia. La ragazza è stata infatti eliminata dopo più di due mesi di reality, continuando però a seguire il programma. In gioco, infatti, ci sono ancora le sue due sorelle: Jessica e Lulù.

“In questo momento sono molto focalizzata sul Grande Fratello e sulle mie sorelle, anche se c’è un ragazzo in particolare che mi ha colpito… vediamo come va”, ha ammesso la principessa etiope.

Parpiglia, però, ne ha approfittato per indagare sulla situazione sentimentale della Selassié. Clarissa ha ammesso di aver iniziato a frequentare un ragazzo. A spiazzare è stata una rivelazione riguardo la sua nuova fiamma:

“È conosciuto. Non posso dirvi chi è adesso. Ma a breve lo capirete da soli perché lo renderemo pubblico. Se lo dicessi andrei a distruggere un patto di fiducia fra me e lui. È un ragazzo che ho conosciuto, ci siamo frequentati e ci stiamo tuttora sentendo… dovrebbe stare in quarantena per entrare al Grande Fratello! Vediamo come si comporta”.

Dato che a breve faranno il loro ingresso nel programma Edoardo Donnamaria e Antonio Medugno, Gabriele ha chiesto alla ragazza se questa fiamma lavora nel mondo di Forum o è su TikTok. Davanti a questa domanda, però, la Selassié ha subito chiuso l’argomento: “No così è troppo non posso dirlo, mi ammazza! Mi avete fatto sganciare una bomba, aiuto!“.

Sebbene Clarissa non abbia voluto rivelare il nome di questo ragazzo, sui social sono emersi i primi indizi. Indagando su Instagram, infatti, gli utenti hanno notato che l’ex volto del GF Vip segue solo Antonio Medugno. Sarà quindi lui il ragazzo con cui si sta frequentando la Selassié?