GF Vip, Clarissa smentisce una possibile attrazione per un concorrente: “È poco uomo per i miei gusti”

Fin dai primi giorni della sesta edizione del GF Vip, ad emergere e far parlare di loro sono state le sorelle Selassié. Tra i protagonisti dell’ultima puntata, andata in onda ieri in prima serata, c’è stata anche Clarissa, una delle tre principesse. La ragazza si è trovata a dover chiarire i dubbi di una delle due opinioniste, smentendo un qualsiasi coinvolgimento sentimentale nei confronti di Gianmaria Antinolfi.

“È poco uomo per i miei gusti” – Come di consuetudine in questa sesta edizione del reality, prima delle nomination le due opinioniste hanno dovuto scegliere una concorrente da rendere immune. La scelta di Adriana Volpe è ricaduta su Clarissa, dando un’inaspettata motivazione.

Una volta detto il nome della gieffina innume, la Volpe ha spiegato di aver scelto Clarissa perché: “secondo me in punta di piedi lei ci stupirà nelle settimane successive con Gianmaria“. Davanti a questa ipotesi, la principessa etiope è subito intervenuta.

La più piccola delle tre Selassié ha subito deciso di chiarire la situazione, spiegando che l’imprenditore non è affatto il suo tipo. Riguardo Antinolfi, infatti, Clarissa ha spiegato che: “Lo vedo come un fratello, gli voglio bene, ha qualche anno in più di mio fratello e lo tratto come tale. A me piacciono più uomini, più sicuri di sé, è poco uomo per i miei gusti”.

Le parole di Clarissa hanno subito spento le ipotesi che avrebbero potuta vederla coinvolta sentimentalmente per il compagno d’avventura. Dopotutto, come i fan del GF Vip sanno, l’attenzione di Gianmaria è stata già catturata da un’altra concorrente, Sophie Codegoni.