GF Vip, Claudia Gerini avvistata in compagnia dell’ex di un’ex gieffina

Sebbene non sia tra i protagonisti diretti dello scoop, Nathaly Caldonazzo, ex volto del GF Vip, è finita al centro del gossip. Pare, infatti, che l’ex marito della vippona abbia ritrovato l’amore al fianco di Claudia Gerini.

NUOVO AMORE PER LA GERINI? – Attualmente impegnata con le riprese di una serie targata Netflix, sembra che l’attrice abbia trovato l’amore. A rivelarlo è stato il settimanale Chi, pubblicando gli scatti che ritraggono Claudia in compagnia di Riccardo Sangiuliano, ex marito di Nathaly Caldonazzo.

Da quanto scoperto dalla rivista di Alfonso Signorini, i due avrebbero prima trascorso una serata a Roma. Dopo aver mangiato in un ristorante della Capitale, Riccardo e la Gerini si sono concessi una passeggiata vicino alla fontana di Trevi. Hanno poi fatto una sosta nella casa dell’attrice, partendo nel cuore della notte verso Napoli.

Gli scatti del settimanale non lascerebbero spazio ai dubbi sul rapporto tra Claudia Gerini e Sangiuliano. I due, infatti, si sono lasciati andare ad effusioni che sembrerebbero rivelare la nascita di una nuova coppia.

Come già anticipato, Riccardo non è affatto estraneo al mondo della cronaca rosa. Oltre al matrimonio con l’ex concorrente del GF Vip, pare che tra il manager ed Emma Winter, ex moglie di Andrea Agnelli, ci sia stato un bacio.