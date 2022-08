GF Vip, concorrente transgender? Le parole di Alfonso Signorini

Manca più di un mese dall’inizio del GF Vip, ma le indiscrezioni sul reality non si fermano. Sebbene siano stati svelati alcuni dei concorrenti dell’attesa settima edizione, i fan hanno ipotizzato la possibilità che ad entrare nella casa più spiata d’Italia sia un concorrente transgender.

CONCORRENTE TRANSGENDER? – Come dimostrato nel corso delle precedenti edizioni, nel GF Vip è stata data la possibilità di trattare diversi temi. In questa nuova edizione, ad esempio, si parlerà sicuramente della sieropositività di Giovanni Ciacci, del periodo di povertà vissuto da George Ciupilan e degli episodi di razzismo di cui è stato vittima.

È inoltre atteso il primo concorrente transgender dell’edizione Vip. A parlarne è stato Alfonso Signorini, nuovamente al timone della conduzione del programma, a Libero:

“Se parlare di LGBT+ è controproducente? No, è importante che si parli di diritti LGBT. Come di transgender. Basta non esagerare. Ti confesso che vedere cinque trans su Rai2 in prima serata mi ha fatto scattare l’applauso. Anche perché bisogna leggere oltre l’aspetto del mascheramento, dello stereotipo. A me piace capire, conoscere la loro vita quotidiana, le loro difficoltà. È un tema di estremo interesse; e non è detto che non lo porti al GF”.

Nel venire a conoscenza di questa scoperta, il pubblico si è scatenato sui social. C’è chi ha ipotizzato che ad entrare nella casa possa essere Eleonora Ferruzzi, non è esclusa nemmeno la partecipazione di Vladimir Luxuria, che ha già trascorso un paio di notti nella casa in qualità di guest star nell’edizione di Barbara D’Urso. Tra i papabili nomi c’è anche Vittoria Schisano, che ha preso parte a Ballando con le Stelle.