GF Vip, continua la guerra a distanza tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La signora Bonolis: “Mio figlio le cose che contano, il resto è frustrazione”

Pare proprio che lo studio del GF Vip si stia trasformando sempre di più nel vero set su cui accadono le cose più gustose di questa edizione. Le due compagne di viaggio volute da Signorini, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno da tempo abbandonato il ruolo di opinioniste per trasformarsi in due agguerritissime amazzoni che ormai da settimane si sfidano a colpi di dichiarazioni al veleno.

Questa volta il motivo del contendere è tutto in una dichiarazione della signora Bonolis che in un post Instagram sibillina chiosa: “Le cose che contano…lui con me sempre. Tutto il resto è frustrazione” a commento della foto che la vede insieme al figlio Davide.

Se la frase in sé non pare avere particolari significati se non quello d’amore di una madre per la sua creatura, tutto sembra però assumere tutt’altro valore se legato ai tempi e al contesto in cui arriva questa frase. In tanti, infatti, avrebbero letto quelle poche parole come una frecciatina neppure troppo velata alla collega Volpe dopo le note diatribe della foto apparsa, sempre su Instagram con Giancarlo Magalli, arcinemico della bella trentina.

In una immagine postata sul noto social Sonia Bruganelli appare sorridente con Giancarlo Magalli, incontrato per caso ad una cena tra amici. “La realtà è che siamo andati in questo ristorante insieme a quattro persone, tra cui Magalli. Magalli mi ha detto che ha saputo della mia esperienza al Grande Fratello e mi ha chiesto come mi trovo e ho risposto che siamo molto diverse. Sono stata leggera è vero, ma credevo che lei avesse una forza interiore diversa. Le ho anche scritto su Whatsapp, ma lei ha preferito rispondere in maniera pubblica“.

La reazione della Volpe infatti non si è fatta attendere, commentando l’accaduto con un provocatorio: “Ho poco da aggiungere, hai detto che non sono nemmeno tua amica. Ah perché lo siamo? Non mi saluti neanche quando mi incroci dal secondo giorno, non siamo amiche“. Amiche o meno pare che la Bruganelli abbia pubblicato lo scatto col figlio proprio per mettere a tacere una volta per sempre l’ormai rivale. Ci sarà riuscita?