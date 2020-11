GF Vip, crescono i dubbi dei fan su Selvaggia: manovrata dal programma?

Fin dal suo ingresso nella casa del GF Vip, Selvaggia Roma ha creato non poco scompiglio. Ancor prima di essere ufficialmente una concorrente del reality, ha avuto un confronto abbastanza acceso con Elisabetta Gregoraci. Quel faccia a faccia, come poi si è visto nei giorni seguenti, non è stato che un preludio di litigi abbastanza pesanti.

In molti fan del programma, però, è iniziato a crescere un dubbio, ossia che la Roma sia manovrata dalla produzione. Questa teoria è nata da alcuni dettagli che non sono sfuggiti all’occhio attento del pubblico del programma.

È TUTTO PILOTATO? – Entrata, Selvaggia ha creato non poco disordine nella casa più spiata d’Italia. Già durante la prima sera, la ragazza ha sganciato due notizie bomba che hanno fatto parecchio discutere, sia dentro che fuori il programma.

La gieffina ha rivelato di avere avuto una breve relazione con Pierpaolo Pretelli, attualmente interessato alla Gregoraci. Stando alla versione della Roma, smentita dall’ex velino, tra i due ci sarebbero stati anche dei baci. Pierpaolo, però, non è stato l’unico concorrente coinvolto nel gossip.

Ad essere coinvolto è stato anche Enock è stato coinvolto. Tra lui e Selvaggia, infatti, ci sarebbero stati dei baci durante una serata in discoteca e non solo. Il fratello di Balotelli ha prontamente smentito la rivelazione dell’ex protagonista di Temptation Island. Ad intervenire sulla questione è stata Giorgia, la fidanzata del ragazzo, durante l’ultima puntata andata in onda venerdì sera.

Nella casa è quindi entrato un vero e proprio terremoto, capace di accendere anche Elisabetta Gregoraci. Il pubblico ha però notato un comportamento della produzione al quanto strano. Selvaggia è spesso invitata ad andare nel confessionale, uscendo spesso da lì pronta ad una nuova discussione. Come fatto notare da Kontrokultura, a non quadrare, però, è che il fatto che non venga reso noto ai telespettatori ciò che viene detto dentro il confessionale in quelle occasioni.

Tutto ciò ha scatenato la curiosità dei fan del GF Vip, portando ad ipotizzare che le azioni di Selvaggia non siano farina del suo sacco. Stando a molti post pubblicati su Twitter, sono in tanti a credere che la gieffina venga manovrata dal programma per creare scompiglio e quindi dinamiche dentro la casa. A far credere ciò sono state alcune dichiarazioni che Alfonso Signorini, conduttore del programma, ha fatto in una recente intervista. Il presentatore ha infatti rivelato che la Roma avrebbe altre rivelazioni inaspettate. Che sia un modo per convincere i telespettatori a far rimanere in casa la concorrente?