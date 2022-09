GF Vip, Cristina Quaranta ha avuto un malore: attimi di paura nella casa

Nella giornata di ieri Cristina Quaranta, concorrente del GF Vip, ha avuto un malore. Come mostrato nel video divenuto virale, i gieffini hanno vissuto attimi di paura per la showgirl. Come sta ora?

IL MALORE DI CRISTINA – Come mostrato nel video divenuto virale sui social, il tutto ha avuto inizio durante una chiacchierata tra Antonella Fiordelisi ed Elenoire Ferruzzi. Mentre le due gieffine stanno chiacchierando tranquillamente, si sente una vippona chiedere aiuto, destando la preoccupazione delle due. Le due concorrenti si precipitano a vedere cosa è accaduto, per poi vedere Cristina distesa per terra. Dopo un primo tentativo di soccorrere la Quaranta, le donne hanno chiesto aiuto alla produzione.

Una volta chiesto aiuto, la regia ha deciso di censurare la scena. Nonostante il tentativo da parte della produzione, la clip è finita su internet, allarmando i fan del programma. In molti, infatti, hanno subito iniziato a chiedersi cosa fosse accaduto alla gieffina, sperando non fosse nulla di grave.

Davanti alla preoccupazione dei telespettatori, il GF Vip ha deciso di aggiornarli sulle condizioni della gieffina. Attraverso il profilo su twitter, il programma ha rassicurato il pubblico:

“Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata nella Casa di “Grande Fratello Vip”.