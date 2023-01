GF Vip, Dana Saber nuovamente al centro delle critiche: “Vorrei vedermi con un Kalashnikov”

Nei giorni scorsi a finire nuovamente al centro della polemica è stata Dana Saber, tra gli ultimi ingressi del GF Vip. Dopo la frase su Vladimir Putin, la gieffina ha fatto indignare il pubblico da casa con una nuova affermazione alquanto discutibile.

“Vorrei vedermi con un Kalashnikov” – Nei giorni scorsi la produzione a chiesto ai gieffini di realizzare il calendario ufficiale del 2023. I concorrenti, quindi, si sono subito messi a discutere su come rappresentare i mesi, come posare e che tema adottare. È stato proprio quando la Saber ha detto la sua che il pubblico è esploso sul web.

Riguardo al calendario ufficiale e al tema da adottare, Dana ha svelato che le piacerebbe essere immortalata con un kalashnikov, una delle armi letali più note al mondo. Nel dettaglio, la gieffina ha ammesso: “Io vorrei vedermi in un’immagine con un kalashnikov, vestita da militare”.

Nonostante i fan della modella abbiano tentato di difenderla, utilizzando la scusa della lingua che non conosce bene, i telespettatori non hanno voluto sentire ragioni. Ad essere furioso non è solo il pubblico, ma anche Alfonso Signorini, stanco di queste assurde uscite.

ECCO COSA PENSA LA GIEFFINA SU PUTIN – Il conduttore non è la prima volta che storce il naso davanti alle affermazioni di Dana. Solo qualche settimana fa, infatti, la concorrente del GF Vip non ha fatto mistero della sua ammirazione verso Vladimir Putin: “Se mi chiedi il mio uomo ideale ti rispondo Putin, lo amo”. Davanti a queste spiazzanti parole, Signorini ha prontamente chiamato la ragazza in confessionale, invitandola ad evitare di parlare di determinati argomenti.