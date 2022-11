GF Vip, Daniele Dal Moro contro Oriana Marzoli: “Hai dei comportamenti che non reputo coerenti”

Sebbene sia entrata da poco nella casa del GF Vip, Oriana Marzoli ha già creato non poche dinamiche e attirato l’attenzione di alcuni gieffini. In particolar modo, la venezuelana ha suscitato l’interesse di Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro. Tra la gieffina e l’ex tronista di Uomini e Donne è avvenuto un duro scontro.

“Hai dei comportamenti che non reputo coerenti” – Tra l’ex hair stylist e la ragazza c’è stato un forte avvicinamento dove non sono mancati baci e tenere effusioni. Se con Antonino le cose sembrano andare a gonfie vele, i rapporti tra la Marzoli e Daniele si sono raffredati, spingendo così la gieffina a chiedere spiegazioni.

Alle domande di Oriana, Daniele è proprio scoppiato, arrivando addirittura ad alzare la voce: “Ti interessa Antonino? Rispondi, lo vedi? Lo vedi come fa. Capito? Non devi spiegarmi. Ma rispondi alle domande. Mi viene da piangere, dai. Vabbè di quello che devi dire. Sentiamo. Perché ridi? A me non piaci e quindi ti nomino, capisci? Quando due persone si conoscono non è che si amano si parte da una cosa così. Ad esempio ci sono quattro ragazzi che ti colpiscono, dopo un’ora sai chi già chi ti potrebbe piacere. Lei no e a me questa cosa non piace”.

Davanti alle parole del ragazzo, Oriana ha prontamente replicato, ricordandogli di essere sempre stata chiara con lui: “Io sono fatta così. Non mi dire però che non sono una persona sincera, perché io te l’ho fatto capire”.

Dal canto suo, però, Daniele non si fida molto dei suoi compagni d’avventura. Riguardo a ciò, il gieffino ha tirato in ballo Spinalbese, spiegando di non fidarsi dopo che quest’ultimo gli ha mentito. “Non te lo dico a te. Lui mi ha raccontato una cosa pensando che io non la sapessi perché sono più sveglio di lui. Quindi ho capito che è uno che racconta le palle”, ha così spiegato alla venezuelana.

Sebbene Oriana vorrebbe che Daniele fosse suo amico, quest’ultimo non sembra proprio di essere della stessa idea: “Io sono uno vero se ho voglia di cercarti perché mi vai a genio ti cerco, altrimenti ti sto distante. Alberto che non mi va a genio, sto distante. L’ho nominato le ultime due volte. Non mi ha fatto niente di male, ma di base non c’è sintonia. Hai avuto dei comportamenti che ai miei occhi ed hai che non sono coerenti. Non li reputo sinceri e quindi siccome non mi fido mi distanzio. Tutto lì”.

L’INTERVENTO DEI DUE GIEFFINI – Le parole di Daniele hanno molto ferito la Marzoli, spingendo Nikita Pelizon e George Ciupilan ad intervenire. I due gieffini hanno preso da parte Dal Moro, rimproverandolo per i toni aggressivi utilizzati con Oriana. “Dani… voglio dirti una cosa: non mi sei per niente piaciuto. Brutto atteggiamento”, ha ammesso Nikita. Anche Ciupilan ha voluto dire la sua, concordando con l’amica: “Sei eccessivo! Sei molto aggressivo nei confronti di Oriana”.